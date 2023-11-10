Сайт портфолио на WP

$100
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок56 просмотров
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Приветствую всех, требуется исполнитель, для того, чтобы интегрировать готовую, адаптивную верстку на WP.

Описание:
Главная страница сайта / Услуги / Портфолио / Контакты.

Настроить через админку возможность добавлять работы в портфолио и получать письма на почту и все.

месяц назад
guest_1693929892816
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
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