Сайт портфолио на WP

Функциональное задание по проекту разместил на гугл докс - https://docs.google.com/document/d/1tRly6cdRUDDBE54v4h5diCORxAcQNW45ayIkpvjjzmk/edit?usp=sharing https://www.figma.com/file/8v07LCvKplRH0JnpI0iGHO/Untitled?type=design&node-id=21%3A197&mode=design&t=thDseqMmI3eXd6p7-1 - дизайн-макет. Он примерный. Делать пиксель перфект не обязательно. Достаточно чтобы просто было симметрично все. Требования по технологиям: Нет необходимости ...
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Приветствую всех, требуется исполнитель, для того, чтобы интегрировать готовую, адаптивную верстку на WP.
Описание:
Главная страница сайта / Услуги / Портфолио / Контакты.
Настроить через админку возможность добавлять работы в портфолио и получать письма на почту и все.
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