Доработка карточки товара (Персональной страницы специалиста)

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок47 просмотров
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Нужна доработка дизайна карточки товара (Персональной страницы специалиста), согласно Плана-ТЗ. Страница-визитка должна выглядеть привлекательно, дружелюбно.

Краткое описание специалиста Дизайнер стильных украшений на странице https://sarafanpro.com/demo/

Работать на примере карточки https://sarafanpro.com/demo/dizayner-stilnih-ukrasheniy/

3 месяца назад
GranStudio
Ольга 
51 годИзраиль
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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