UX/UI-дизайнер

Меня зовут Антон, я более 6 лет активно занимаюсь дизайном. Вот мое портфолио: https://dribbble.com/antnvslv

Мои основные инструменты — Figma, Photoshop, Illustrator и Cinema 4D. Также я знаю и имею опыт верстки: HTML, CSS (SCSS), JavaScript и React (для верстки компонентов и роутинга). Делаю pixel-perfect макеты, чтобы верстальщик не страдал.

Я практикую графический дизайн, веб-дизайн, разработку шрифтов и полиграфический дизайн. К тому же в мои навыки входит построение визуального взаимодействия «бренд—клиент»: я долгое время занимался оформлением соцсетей для федеральных фондов и новостных медиа.

Уверен, что хороший дизайн — это не только качественный креатив, но и маркетинг. В разработке стиля крайне важно иметь четкое представление о компании и ее ЦА. Поэтому я всегда опираюсь не только на сформулированные запросы, но и копаю дальше, чтобы понять, как планируется выстраивать взаимодействие с потребителем.