Портфолио

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка2 просмотра
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Нужно создать сайт, ТЗ исполнителю

3 месяца назад
guest_16664368994411
Россия
год в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Delimarskaya
21 годМолдова
5 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 месяца назад
$400
7 дней
Очень качественная работа, высокого уровня. Ответственный подход к работе. Очень важно, что при работе с заказчиком учитываются все пожелания и исполняется быстро в срок. Спасибо большое за проделанный труд! Очень приятно было работать!
Всё как всегда отлично, своевременная оплата.
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