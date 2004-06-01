Обо мне

Здравствуйте! Меня зовут Анна. Специализируюсь на веб-дизайне 1,5 года, из них год занимаюсь дизайном сайтов. Разбираюсь в тенденциях российского и зарубежного рынка. Мои основные специализации:

Создание сайтов под ключ: дизайн одностраничных сайтов (landing page) дизайн многостраничных сайтов (интернет-магазины)

Дизайн презентаций (выступления, мероприятия, вебинары и т.д.)

К каждому проекту подхожу индивидуально, учитывая пожелания клиента. Всегда стремлюсь к созданию уникальных и эффективных дизайнерских решений для каждого из моих заказчиков.

Смогу сделать для вас функциональный и выделяющийся сайт, который выделит вас на фоне конкурентов. Для этого я всегда при работе над сайтом провожу анализ конкурентов и целевой аудитории, а также создаю мудборд, согласовывая все его составляющие с клиентом.

Образование: Базовый курс по веб-дизайну "Design for digital" Бесплатные курсы и марафоны Курс от дизайн-школы UPROCK "с 0 до middle +" Среднее специальное образование по специальности "Архитектура".



Другие работы в портфолио:

https://www.behance.net/annyvdesign

https://instagram.com/annyv_design?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - актуальное "КЕЙСЫ" *

*запрещенная в РФ соц. сеть

Контактные данные

Telegram: +79937576744

E-mail: [email protected]

Если вашему бизнесу или компании нужен удобный и продуманный сайт, оставляйте свои заявки или пишите сообщения по указанным контактам! Созвонимся и я проведу для вас первую консультацию по вашему проекту!