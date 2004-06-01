Здравствуйте! Меня зовут Анна. Специализируюсь на веб-дизайне 1,5 года, из них год занимаюсь дизайном сайтов. Разбираюсь в тенденциях российского и зарубежного рынка.
Мои основные специализации:
Создание сайтов под ключ:
дизайн одностраничных сайтов (landing page)
дизайн многостраничных сайтов (интернет-магазины)
Дизайн презентаций (выступления, мероприятия, вебинары и т.д.)
К каждому проекту подхожу индивидуально, учитывая пожелания клиента. Всегда стремлюсь к созданию уникальных и эффективных дизайнерских решений для каждого из моих заказчиков.
Смогу сделать для вас функциональный и выделяющийся сайт, который выделит вас на фоне конкурентов. Для этого я всегда при работе над сайтом провожу анализ конкурентов и целевой аудитории, а также создаю мудборд, согласовывая все его составляющие с клиентом.
Образование:
Базовый курс по веб-дизайну "Design for digital"
Бесплатные курсы и марафоны
Курс от дизайн-школы UPROCK "с 0 до middle +"
Среднее специальное образование по специальности "Архитектура".
Другие работы в портфолио:
https://www.behance.net/annyvdesign
https://instagram.com/annyv_design?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - актуальное "КЕЙСЫ" *
*запрещенная в РФ соц. сеть
Контактные данные
Telegram: +79937576744
E-mail: [email protected]
Если вашему бизнесу или компании нужен удобный и продуманный сайт, оставляйте свои заявки или пишите сообщения по указанным контактам! Созвонимся и я проведу для вас первую консультацию по вашему проекту!
Портфолио
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