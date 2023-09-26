Правки для ВордПресс темы

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка2 просмотра
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установили ВордПресс, купили тему на themeforest хотим сделать правки для этой темы под себя, сделать нужно по правилам ВордПресс через child тему

3 месяца назад
rrusik777
Руслан 
41 годКазахстан
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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