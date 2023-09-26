Правки для ВордПресс темы

Добрый день, уважаемые дизайнеры. Нужна помощь в создании дизайна отдельной страницы "Школы отоношений" на сайте психолога. Есть действующая страница https://elenamilko.com/school/ - это наш сайт. Есть также страница, структуру которой хотелось бы перенести на нашу страницу. ...