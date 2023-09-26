Разработать дизайн сайта + верстка на wordpress (либо иная сms)

Добрый день. Ищу UI/UX дизайнера для создания личного кабинета пользователя платформы. На платформе идет работа с измерительными панорамами, в т.ч. картами. Черновики есть, структура есть, комментарии и правки тоже. ТЗ толковое. Нужно ...