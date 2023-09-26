установили ВордПресс, купили тему на themeforest хотим сделать правки для этой темы под себя, сделать нужно по правилам ВордПресс через child тему
Разработать дизайн сайта + верстка на wordpress (либо иная сms)
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Дизайн сайта для агентства по разработке программного обеспечения.
Примеры дизайна
https://demo.templatemonster.com/demo/113870.html
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