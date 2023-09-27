Сайт приют для животных

Нужен редизайн лендинга на tilda. ritor.by Ищу человека с художественным вкусом и пониманием маркетинга. Стандартные дизайны не предлагать. Шаблонный вариант могу сделать сам.
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Разработать дизайн сайта,тема:приют для животных, задача привлечения новых клиентов и заинтересовать покупателей.
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