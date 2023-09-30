Внести правки в дизайн в фигме

$40
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок20 просмотров
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Ряд правок в фигме на несколько часов + хотелось бы услышать пожелания от дизайнера что надо доделать в дизайне, возможно также внесем в тз и доплатим за это. В заявке пишите свой телеграмм

3 месяца назад
DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад