Розробити прототип сайта на тему фінансової грамотності

$50
Продающие текстыЗавершен1 заявка10 просмотров
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Розробити прототип сайта на тему фінансової грамотності, на основі якого буде створено дизайн.

Написати тексти для сторінок сайту.

Створити блок питання-відповіді.

2 месяца назад
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
17 часов назад
2 месяца назад
$50
4 дня
Вдруге звернувся до Олесі за допомогою у створенні структури та написання текстів для сайту. І знову результат перевершив всі очікування. Дякую. Всім рекомендую, і сам звернусь ще обов'язково.
Дякую за довіру, таймінг та добросовісність. Приємно працювати з однодумцем, який тебе розуміє.