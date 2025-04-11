UIUX дизайнер для внесения правок в дизайн готового приложения на мед

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки11 просмотров

Основные задачи:

  • Внесение правок по готовым экранам (Figma)

  • Адаптация некоторых элементов под актуальные требования и сценарии

  • Улучшение визуальной части (UI) там, где это необходимо

  • Проверка на consistency и чистоту дизайна

  • Подготовка файлов для передачи разработчикам

  • При необходимости — доработка компонентной библиотеки Figma

FigmaUI/UXДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
25 дней назад
Barni_Con
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
25 дней назад
$100
1 день
Escrow
Професійно та уважно працює. Швидко зрозуміла завдання, запропонувала зручні рішення. Працювати було легко та приємно. Рекомендую! Сподіваюсь на подальшу співпрацю!
Хороший проект — чёткие задачи, понятный фидбек и доверие к экспертности. Правки по экранам, адаптация под сценарии, наведение порядка в UI и финальная подготовка к передаче — всё прошло спокойно и по делу. Рада была внести свой вклад.

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
130 отзывов
25 дней назад
KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
25 дней назад
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