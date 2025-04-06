Сайт https://truebrokervision.com/ был сделан на готовой теме с некоторыми изменениями в ней по дизайну, а также функционалу/бэкенду.



Требуется сделать исправления готового функционала, посмотреть код и исправить ошибки, поправить адаптацию в некоторых моментах и сделать seo доработки (связанные с url, заголовками, пагинацией, микроразметкой и так далее).



Подробное ТЗ с тем что нужно сделать и добавить на сайт, в файле: https://docs.google.com/document/d/1lV1VyAdzhfMI8O3vW-2KO3oXv_vvtsKbPFkQg2APTZ4/edit?tab=t.0