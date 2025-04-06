Нужно реализовать сайт

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Закрыт23 заявки213 просмотров

Нужно реализовать сайта на React.
Сайт должен работать в режиме онлайн все подтягивалось оттуда.
Детально опишу в ЛС.

ReactСоздание сайтов
25 дней назад
Art111333
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