Прототипировщик

Задача Написать 2-3 отвыва. Один опубликованный отзыв 50р. ни каких денег, карт и остальной разводняк от вас не нужно) 5-10мин Вашего времени! Текста предоставляем, сочинять не нужно) Отзывов полно, так что пишите, всем работы ...
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Ищем прототипировщика для создания прототипа сайта
Требования:
- Понимание как вытянуть и обыграть смысл текста с наших набросков
- Грамотное написание текстов
- Понимание приоритета расстановки секций сайта
- Понимать как управлять вниманием посетителя сайта
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