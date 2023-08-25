Опис манги

Сделать анализ рынка частных языковых центров Латвии, предлагающих курсы по подготовке учеников 9х и 12х классов к ЕГЭ по английскому, используя заготовку. Требуется обновить её, используя свежие данные. Файл уже содержит ссылки на игроков рынка. ...
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Шукаю особу, яка захоплюється МАНГОЮ та готова писати короткі перекази по цій манзі
Текст має обсяг 60 000 символів.
Пропоную оплату 300 гривень за текст і 200 за монтаж, але також готовий розглянути інші варіанти оплати.
Мені не потрібна досвідчена людина за великі гроші.
Оплата здійснюватиметься через Монобанк або іншу біржу.
Я хочу, щоб аніме не було дуже популярним, але воно вам симпатизувало Будь ласка, надсилайте мені пропозиції у повідомлення.
Якщо проекст вистрелить я сутьєво збільшу зарплатню
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