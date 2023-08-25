Опис манги

$10
КопирайтингЗакрыт11 заявок63 просмотра
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Шукаю особу, яка захоплюється МАНГОЮ та готова писати короткі перекази по цій манзі

Текст має обсяг 60 000 символів.

Пропоную оплату 300 гривень за текст і 200 за монтаж, але також готовий розглянути інші варіанти оплати.

Мені не потрібна досвідчена людина за великі гроші.

Оплата здійснюватиметься через Монобанк або іншу біржу.

Я хочу, щоб аніме не було дуже популярним, але воно вам симпатизувало Будь ласка, надсилайте мені пропозиції у повідомлення.

Якщо проекст вистрелить я сутьєво збільшу зарплатню

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4 месяца назад
Yura_F
Юра 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
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