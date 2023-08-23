Копирайтер для создания технических статей на тему: "Арбитраж трафика"

$300
КопирайтингЗакрыт11 заявок57 просмотров
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Приветствую талантливых и креативных копирайтеров!

Мы ищем специалиста, который сможет написать увлекательные и информативные статьи на тему 'Арбитраж трафика'. Если вы разбираетесь в этой области и умеете донести сложные концепции до широкой аудитории, мы хотели бы видеть ваши заявки. 

Краткое описание задания:

  • Тематика: Арбитраж трафика, анализ эффективности, технические моменты. 

  • Объем: 5-10 статей (каждая примерно 800-1200 слов).

  • Требования: Глубокое понимание арбитража трафика, ясное и лаконичное изложение, умение структурировать информацию.

  • График: Гибкий, с учетом дедлайнов для каждой статьи.

Что мы ищем:

  • Опыт работы с темой арбитража трафика, понимание ключевых принципов и подходов.

  • Отличное владение русским языком, умение писать грамотно и привлекательно.

  • Способность искать и использовать надежные источники для подтверждения фактов.

  • Внимание к деталям и стремление создавать контент высокого качества.

Просим предоставить образцы ваших работ или ссылки на релевантные проекты при подаче заявки. Также, укажите вашу ставку за 1000 слов.

Если вы готовы принять участие в интересном проекте и создавать материалы, которые помогут нашей аудитории, свяжитесь с нами и предоставьте нам информацию о вас и вашем опыте. С нетерпением ждем ваших заявок!

4 месяца назад
guest_1692860733859
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад