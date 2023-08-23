Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
Копирайтер для создания технических статей на тему: "Арбитраж трафика"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую талантливых и креативных копирайтеров!
Мы ищем специалиста, который сможет написать увлекательные и информативные статьи на тему 'Арбитраж трафика'. Если вы разбираетесь в этой области и умеете донести сложные концепции до широкой аудитории, мы хотели бы видеть ваши заявки.
Краткое описание задания:
Тематика: Арбитраж трафика, анализ эффективности, технические моменты.
Объем: 5-10 статей (каждая примерно 800-1200 слов).
Требования: Глубокое понимание арбитража трафика, ясное и лаконичное изложение, умение структурировать информацию.
График: Гибкий, с учетом дедлайнов для каждой статьи.
Что мы ищем:
Опыт работы с темой арбитража трафика, понимание ключевых принципов и подходов.
Отличное владение русским языком, умение писать грамотно и привлекательно.
Способность искать и использовать надежные источники для подтверждения фактов.
Внимание к деталям и стремление создавать контент высокого качества.
Просим предоставить образцы ваших работ или ссылки на релевантные проекты при подаче заявки. Также, укажите вашу ставку за 1000 слов.
Если вы готовы принять участие в интересном проекте и создавать материалы, которые помогут нашей аудитории, свяжитесь с нами и предоставьте нам информацию о вас и вашем опыте. С нетерпением ждем ваших заявок!
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