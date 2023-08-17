Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (10 статей, 4 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой SEO Что хочу получить в результате: - Уникальный SEO текст - 9-12 вхождений ключевика в ...
Написать статью на тему что такое А/Б тестирование и зачем оно нужно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Что такое А/Б тестирование и зачем оно нужно
Дам ссылку на исходный материал вам нужно будет его переписать под наш сайт.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов.
Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
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