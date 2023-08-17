Перепис тексту

Необходимо 15 продающих, но небольших текстов, ищем ответственного копирайтера, который может показать свои продающие тексты. Все тексты, которые вы нам напишите, будем проверять через нейронку по распознаванию текста написанного нейронкой. Поэтому писать нужно самостоятельно!