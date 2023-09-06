Анализ рынка по шаблону + статья

Сделать анализ рынка частных языковых центров Латвии, предлагающих курсы по подготовке учеников 9х и 12х классов к ЕГЭ по английскому, используя заготовку. Требуется обновить её, используя свежие данные. Файл уже содержит ссылки на игроков рынка. Недостающих игроков и их предложения добавить из: SS.LV Курсы, образование - Языковые курсы, Цены - Объявления.

Внимание! За основу расчётов берём 60 мин. У некоторых компаний указаны академические часы (45 мин) или 90 мин. Для индивидуальных репетиторов использовать: SS.LV Курсы, образование - Репетиторство - Объявления отдельно их всех анализировать не надо как компании, но нужно провести общий анализ для создания трёх типов ценовых предложений «Эконом», «Стандарт», и «Премиум» т.е. три цены. Срок выполнения задания 3 дня.

Порядок работы:

Провести анализ рынка языковых центров и обновить Excel файл. На основании анализа рынка высчитать и предложить три типа ценовых предложений «Эконом», «Стандарт», и «Премиум» т.е. три цены, при продолжительности урока 60 мин. Для индивидуальных репетиторов использовать: SS.LV Курсы, образование - Репетиторство - Объявления. Создать графики, используя закрашенные синим клетки. Написать статью для блога, используя полученные данные и графики. MS Word.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА!

Оплата в рублях невозможна, т.к. я из Латвии.

Внимание! На карту РФ любого банка оплата не возможна!

В Украину, Казахстан и проч. оплаты проходят.

Возможна также оплата через Weblancer.