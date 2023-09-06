Анализ рынка по шаблону + статья

$20
КопирайтингЗавершен4 заявки44 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать анализ рынка частных языковых центров Латвии, предлагающих курсы по подготовке учеников 9х и 12х классов к ЕГЭ по английскому, используя заготовку. Требуется обновить её, используя свежие данные. Файл уже содержит ссылки на игроков рынка. Недостающих игроков и их предложения добавить из:  SS.LV Курсы, образование - Языковые курсы, Цены - Объявления.

Внимание! За основу расчётов берём 60 мин. У некоторых компаний указаны академические часы (45 мин) или 90 мин. Для индивидуальных репетиторов использовать: SS.LV Курсы, образование - Репетиторство - Объявления отдельно их всех анализировать не надо как компании, но нужно провести общий анализ для создания трёх типов ценовых предложений «Эконом», «Стандарт», и «Премиум» т.е. три цены. Срок выполнения задания 3 дня.

 

Порядок работы:

  1. Провести анализ рынка языковых центров и обновить Excel файл.

  2. На основании анализа рынка высчитать и предложить три типа ценовых предложений «Эконом», «Стандарт», и «Премиум» т.е. три цены, при продолжительности урока 60 мин. Для индивидуальных репетиторов использовать: SS.LV Курсы, образование - Репетиторство - Объявления.

  3. Создать графики, используя закрашенные синим клетки.

  4. Написать статью для блога, используя полученные данные и графики. MS Word.

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА!

Оплата в рублях невозможна, т.к. я из Латвии.

Внимание! На карту РФ любого банка оплата не возможна!

В Украину, Казахстан и проч. оплаты проходят.

Возможна также оплата через Weblancer.

4 месяца назад
2torvlads
45 летЛатвия
2 года в сервисе
Был
15 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
annaKhib
18 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
$20
3 дня
UAH
Друзья, Анна как исполнитель: спокойная, рассудительная, понимающая и трудолюбивая. Задание выполнила хорошо.
Приятно было сотрудничать. Вежливый и понимающий работодатель. Если возникают вопросы то адекватно и четко объяснит.
  • Похожие заказы

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написание статьи о мифах на луне

    $3

    Мы ищем копирайтера, который сможет написать информативное и привлекательное описание различных лунных мифов в научном стиле. Вам предоставят файлы с информацией, которые можно использовать в работе. Важно иметь хорошие знания в области астрономии и ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написать превью цветочного магазина

    $10

    Требуется копирайтер для создания привлекательного описания для нашего уникального цветочного магазина. Мы являемся особым местом, где можно насладиться красотой и шармом цветов, которые безусловно являются исключительными. Идеальный кандидат сможет красиво и убедительно описать атмосферу ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Чат-менеджер

    $210

    Чат-менеджер Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написати від 20 текстів за місяць на тематику iGaming

    $130

    Потрібен автор зі знанням української та англійської для наповнення сайту на тему igaming, інтернет маркетинг, партнерські програми. Сайт буде щоденно наповнюватись невеличкими новостними статтями. Розмір однієї статті 300-400 слів. Стаття пишеться українською та переводиться ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер для создания технических статей на тему: "Арбитраж трафика"

    $300

    Приветствую талантливых и креативных копирайтеров! Мы ищем специалиста, который сможет написать увлекательные и информативные статьи на тему 'Арбитраж трафика'. Если вы разбираетесь в этой области и умеете донести сложные концепции до широкой аудитории, мы ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написати відгук

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад