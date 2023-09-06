Анализ рынка по шаблону + статья

Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анализ рынка частных языковых центров Латвии, предлагающих курсы по подготовке учеников 9х и 12х классов к ЕГЭ по английскому, используя заготовку. Требуется обновить её, используя свежие данные. Файл уже содержит ссылки на игроков рынка. Недостающих игроков и их предложения добавить из: SS.LV Курсы, образование - Языковые курсы, Цены - Объявления.
Внимание! За основу расчётов берём 60 мин. У некоторых компаний указаны академические часы (45 мин) или 90 мин. Для индивидуальных репетиторов использовать: SS.LV Курсы, образование - Репетиторство - Объявления отдельно их всех анализировать не надо как компании, но нужно провести общий анализ для создания трёх типов ценовых предложений «Эконом», «Стандарт», и «Премиум» т.е. три цены. Срок выполнения задания 3 дня.
Порядок работы:
Провести анализ рынка языковых центров и обновить Excel файл.
На основании анализа рынка высчитать и предложить три типа ценовых предложений «Эконом», «Стандарт», и «Премиум» т.е. три цены, при продолжительности урока 60 мин. Для индивидуальных репетиторов использовать: SS.LV Курсы, образование - Репетиторство - Объявления.
Создать графики, используя закрашенные синим клетки.
Написать статью для блога, используя полученные данные и графики. MS Word.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА!
Оплата в рублях невозможна, т.к. я из Латвии.
Внимание! На карту РФ любого банка оплата не возможна!
В Украину, Казахстан и проч. оплаты проходят.
Возможна также оплата через Weblancer.
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