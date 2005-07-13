annaKhib

Анна Хібліна annaKhib

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер, переводчик

Делаю переводы и пишу статьи и другие виды текстов на английском/украинском/русском языках. Много читаю и занимаюсь саморазвитием, поэтому имею большой словарный запас и способна грамотно писать на множество тем. Так же я проходила курс по СММ и, если вам нужна статья для магазинов и прочего, связанная с маркетингом, без труда могу выполнить.

#5Обработка данных
#5Поиск информации
#6Microsoft Word
#10Написание статей
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#677
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

2torvlads
47 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
Анализ рынка по шаблону + статья
Microsoft WordНаписание статейОбработка данныхПоиск информации
Друзья, Анна как исполнитель: спокойная, рассудительная, понимающая и трудолюбивая. Задание выполнила хорошо.
Приятно было сотрудничать. Вежливый и понимающий работодатель. Если возникают вопросы то адекватно и четко объяснит.
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