Копирайтер, переводчик

Делаю переводы и пишу статьи и другие виды текстов на английском/украинском/русском языках. Много читаю и занимаюсь саморазвитием, поэтому имею большой словарный запас и способна грамотно писать на множество тем. Так же я проходила курс по СММ и, если вам нужна статья для магазинов и прочего, связанная с маркетингом, без труда могу выполнить.