Копирайтер, переводчик
Делаю переводы и пишу статьи и другие виды текстов на английском/украинском/русском языках. Много читаю и занимаюсь саморазвитием, поэтому имею большой словарный запас и способна грамотно писать на множество тем. Так же я проходила курс по СММ и, если вам нужна статья для магазинов и прочего, связанная с маркетингом, без труда могу выполнить.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#677
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
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Друзья, Анна как исполнитель: спокойная, рассудительная, понимающая и трудолюбивая. Задание выполнила хорошо.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Вежливый и понимающий работодатель. Если возникают вопросы то адекватно и четко объяснит.