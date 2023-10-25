Создание сайтов под ключ. Веб-дизайн
Здравствуйте!
Меня зовут Аня. Я создаю грамотный дизайн и сайты под ключ, помогаю в написании текстов. Разрабатываю одностраничные и многостраничные сайты, также интернет-магазины.
КОНТАКТЫ:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/iamannavr
Телефон: 8 (951) 997 45 07
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт пекарни1 просмотр
- Сайт мебельной фабрикинет просмотров
- Сайт спа-салона35 просмотров
- Сайт стоматологической клиники33 просмотра
- Сайт для гида53 просмотра