Здравствуйте,

Ищу веб дизайнера, который хорошо рисует админки с возможностью верстки под React или Vue или команду, которая сможет сделать все под ключ с последующей поддержкой.

ТЗ во вложении, скриншоты сайтов конкурентов во вложении.

Можно использовать готовый шаблон, но его надо будет оптимизировать под ТЗ