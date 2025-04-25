Требуется доработка готового сайта: изменить стартовую страницу, предложить новый дизайн, откорректировать описания услуг. Добавить кнопку 'Запрос коммерческого предложения' для отправки сообщений в Telegram и кнопку 'Презентация' для загрузки на Яндекс.Облаке.
Нарисовать дизайн админки + верстка + кодинг
Здравствуйте,
Ищу веб дизайнера, который хорошо рисует админки с возможностью верстки под React или Vue или команду, которая сможет сделать все под ключ с последующей поддержкой.
ТЗ во вложении, скриншоты сайтов конкурентов во вложении.
Можно использовать готовый шаблон, но его надо будет оптимизировать под ТЗ
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