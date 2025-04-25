Нарисовать дизайн админки + верстка + кодинг

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Открыт15 заявок79 просмотров

Здравствуйте,

Ищу веб дизайнера, который хорошо рисует админки с возможностью верстки под React или Vue или команду, которая сможет сделать все под ключ с последующей поддержкой.

ТЗ во вложении, скриншоты сайтов конкурентов во вложении.

Можно использовать готовый шаблон, но его надо будет оптимизировать под ТЗ

PHPReactВерстка сайтовДизайн интерфейсовРазработка бэкенда
14 дней назад
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