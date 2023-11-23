Привлечь пользователей на сайт

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт1 заявка25 просмотров
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Необходимо привлечь пользователей на сайт

Метрики:

Ежедневная аудитория на сайте минимум 100 человек (50% м и 50% ж)

В среднем каждый человек проводит на сайте минимум 1 час

Подробнее:

https://docs.google.com/document/d/1B3CCGLcCWkld-0WuTxyp_SYPFrHsxXEwAdshDF-6QiY/edit

В предложении напишите в двух словах стратегию привлечения и примерную стоимость

месяц назад
Алексей
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Роман
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
25 отзывов
месяц назад