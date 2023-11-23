Упаковка и ведение Ютуб-канала "под ключ"

Доброго дня! Потрібно зробити інвайтинг на 1000 контактів. Інвайтинг на группу прокладку Список контактів у файлі .TXT Тематика - агро/сільське господарство ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно упаковать и вести ютуб-канал.
Начиная с разработки медиа-палана, рекомендаций по запуску тем роликов с максимальных охватов и минимальной конкуренции, чтобы можно было бы набирать естественных подписчиков.
Какие-то, может, есть KPI по достижению первых 100 подписчиков, первых 500 итд, чтобы вы тоже были замотивированы результатом.
Канал запускаем с 0. тематика - нутрициология
Так же интересуют смежные услуги, вроде монтажа видео, обложек и ответов на комментарии.
В общем, задача набрать целевую аудиторию, которая будет в дальнейшем покупать услуги, смотреть ролики и активничать.
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