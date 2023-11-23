Упаковка и ведение Ютуб-канала "под ключ"

Добрый день.

Нужно упаковать и вести ютуб-канал.

Начиная с разработки медиа-палана, рекомендаций по запуску тем роликов с максимальных охватов и минимальной конкуренции, чтобы можно было бы набирать естественных подписчиков.

Какие-то, может, есть KPI по достижению первых 100 подписчиков, первых 500 итд, чтобы вы тоже были замотивированы результатом.

Канал запускаем с 0. тематика - нутрициология

Так же интересуют смежные услуги, вроде монтажа видео, обложек и ответов на комментарии.

В общем, задача набрать целевую аудиторию, которая будет в дальнейшем покупать услуги, смотреть ролики и активничать.