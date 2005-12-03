Настроить стрим на ВК

Нужна помощь в настройке прямых трансляций на ВК через программу OBS.

Есть определенные нюансы, из-за которых самостоятельно не получается это сделать.

Трансляция идет 10 минут потом закрывается по не понятным мне причинам.

Нужен специалист, кто поможет настроить все как надо.