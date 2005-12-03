Настроить стрим на ВК

Після оплати курса направлення в чат бот Користувач після того як сплатив курс через WayForPay попадає в чат бот получає 7 відео уроків на протязі 7 днів. Сайт готов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройке прямых трансляций на ВК через программу OBS.
Есть определенные нюансы, из-за которых самостоятельно не получается это сделать.
Трансляция идет 10 минут потом закрывается по не понятным мне причинам.
Нужен специалист, кто поможет настроить все как надо.
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