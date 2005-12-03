Настроить стрим на ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт1 заявка17 просмотров
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Нужна помощь в настройке прямых трансляций на ВК через программу OBS.

Есть определенные нюансы, из-за которых самостоятельно не получается это сделать.

Трансляция идет 10 минут потом закрывается по не понятным мне причинам.

Нужен специалист, кто поможет настроить все как надо.

месяц назад
Андрей
42 годаКазахстан
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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Леонид
15 лет
9 дней в сервисе
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3 часа назад
8 дней назад