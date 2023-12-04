Mariy-Olesya

Марія-Олеся Mariy-Olesya

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Якісно, швидко, відповідально.

Вітаю! Я Олеся, мені 27 і я допоможу вам перекласти потрібний для вас текст швидко та якісно.

Моя рідна мова українська та я досконало володію англійською, іспанською, польською, німецькою, російською. Вивчаю італійську.

Готова працювати з будь якими видами перекладів. Допоможу з перекладом з фото, аудіо озвучених книг, текстів, картинок.

Я ввічлива, творча та відповідальна, тому працювати зі мною буде цікаво.

Впевнено скажу що ваше замовлення буде виконане якісно і у визначений для вас час.

Буду рада співпрацювати з вами.

#3Немецкий язык
#7Google Play
#9Перевод текстов
#9Google Sheets
#17Facebook
#53Русский язык
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процент рекомендаций
#1271
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

7025141
Вадим 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Перевести текст для сайта на немецкий язык
Google SheetsПеревод текстовНемецкий языкРусский язык
Марія відмінно справилася з завданням перекладу тексту з російської на німецьку для лендінгу. Завдання було терміновим, і Марія негайно приступила до його виконання після узгодження всіх умов. Вона виконала роботу у визначений термін із високою якістю. Рекомендую для подальшої співпраці.
Зрозуміло поставлене завдання, швидка комунікація.
Ответный отзыв
martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$1
10 баллов
год назад
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Отличная работа.
Приємно працювати. Хороший замовник, все чітко і ясно.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Хороший, чесний замовник. Все швидко і якісно. Рекомендую
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#225
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#824
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#650
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#702