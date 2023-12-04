Якісно, швидко, відповідально.

Вітаю! Я Олеся, мені 27 і я допоможу вам перекласти потрібний для вас текст швидко та якісно.

Моя рідна мова українська та я досконало володію англійською, іспанською, польською, німецькою, російською. Вивчаю італійську.

Готова працювати з будь якими видами перекладів. Допоможу з перекладом з фото, аудіо озвучених книг, текстів, картинок.

Я ввічлива, творча та відповідальна, тому працювати зі мною буде цікаво.

Впевнено скажу що ваше замовлення буде виконане якісно і у визначений для вас час.

Буду рада співпрацювати з вами.