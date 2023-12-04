Якісно, швидко, відповідально.
Вітаю! Я Олеся, мені 27 і я допоможу вам перекласти потрібний для вас текст швидко та якісно.
Моя рідна мова українська та я досконало володію англійською, іспанською, польською, німецькою, російською. Вивчаю італійську.
Готова працювати з будь якими видами перекладів. Допоможу з перекладом з фото, аудіо озвучених книг, текстів, картинок.
Я ввічлива, творча та відповідальна, тому працювати зі мною буде цікаво.
Впевнено скажу що ваше замовлення буде виконане якісно і у визначений для вас час.
Буду рада співпрацювати з вами.
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процент рекомендаций
#1271
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Google SheetsПеревод текстовНемецкий языкРусский язык
Марія відмінно справилася з завданням перекладу тексту з російської на німецьку для лендінгу. Завдання було терміновим, і Марія негайно приступила до його виконання після узгодження всіх умов. Вона виконала роботу у визначений термін із високою якістю. Рекомендую для подальшої співпраці.
Ответный отзыв
Зрозуміло поставлене завдання, швидка комунікація.
$1
10 баллов
год назад
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Отличная работа.
Ответный отзыв
Приємно працювати. Хороший замовник, все чітко і ясно.
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Хороший, чесний замовник. Все швидко і якісно. Рекомендую
Переводы
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#225
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#824
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#650
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#702