Продвижение Ютуб канала

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт1 заявка33 просмотра
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Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube имеет навык анализа, так как каждый год меняется алгоритмы и начинают по другому работать, нужно будет продвигать канал с помощью самого же Ютуба, анализировать и выводить видео в топ, более подробные обсуждение в лс

20 дней назад
Эльмир
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
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Роман
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6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
25 отзывов
19 дней назад