Продвижение Ютуб канала

Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube имеет навык анализа, так как каждый год меняется алгоритмы и начинают по другому работать, нужно будет продвигать канал с помощью самого же Ютуба, анализировать и выводить видео в топ, более подробные обсуждение в лс