Требуется создать меню для Telegram канала с кнопками и картинкой Обо мне, О канале, представьтесь, Для новичков, Мои Голосовые, Важное, Крипта, Полезные ссылки, Инструкции, где-то 20 кнопок в ...
Продвижение сайта для привлечения клиентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Меня зовут Эльман, и я Software Engineer с опытом работы более 8 лет.
Недавно открыл сайт портфолио для того чтобы предлагать свои услуги что будет генерировать дополнительный доход.
Ищу Маркетинг Специалиста для сотрудничества на постоянной и долгосрочной основе который будет заниматься решением следующих задач:
1. Решением вопросов в SEO.
2. Помощь с правильным контентом на сайте.
3. Продвижением сайта и привлечения трафика с помощью создания объявлений в Google Ads, Instagram, TikTok.
В будующем если все пойдет хорошо, также будет нужно заняться следующими вопросами:
4. Ведением SMM страниц соц сетей моего проекта.
5. Помощь с созданием shorts, youtube videos для привлечения большего количества клиентов.
На начальном этапе я рассматриваю только 1,2 и 3 пункт.
Заданием будет считаться успешно выполненным в случае если я получу хотя бы 3 потенциальных клиентов в первый месяц сотрудничества.
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