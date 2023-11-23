Продвижение сайта для привлечения клиентов.

Всем привет. Меня зовут Эльман, и я Software Engineer с опытом работы более 8 лет.

Недавно открыл сайт портфолио для того чтобы предлагать свои услуги что будет генерировать дополнительный доход.

Ищу Маркетинг Специалиста для сотрудничества на постоянной и долгосрочной основе который будет заниматься решением следующих задач:

1. Решением вопросов в SEO.

2. Помощь с правильным контентом на сайте.

3. Продвижением сайта и привлечения трафика с помощью создания объявлений в Google Ads, Instagram, TikTok.

В будующем если все пойдет хорошо, также будет нужно заняться следующими вопросами:

4. Ведением SMM страниц соц сетей моего проекта.

5. Помощь с созданием shorts, youtube videos для привлечения большего количества клиентов.

На начальном этапе я рассматриваю только 1,2 и 3 пункт.

Заданием будет считаться успешно выполненным в случае если я получу хотя бы 3 потенциальных клиентов в первый месяц сотрудничества.