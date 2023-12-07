Доброе время суток!Меня зовут Елена!Я готова с радостью Вам помочь.Знаю языки,английский,русский,украинский.Имею опыт в переводе текстов,в наборе и редактировании.Работаю на результат и на совесть,выполняю заказы быстро,и по хорошей цене.Буду рада сотрудничеству!!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#837
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Рим10 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
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Отличная работа.
Ответный отзыв
Спасибо!очень приятно с вами сотрудничать!!!
$1
10 баллов
год назад
Украинский языкНаписание обзоров
Все добре
Ответный отзыв
Спасибо большое Вам!!!!
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Спасибо и Вам!!!!приятно с Вами работать!
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#555
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1592