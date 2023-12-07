Wnxdrn_meow50

Елена Wnxdrn_meow50

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Доброе время суток!Меня зовут Елена!Я готова с радостью Вам помочь.Знаю языки,английский,русский,украинский.Имею опыт в переводе текстов,в наборе и редактировании.Работаю на результат и на совесть,выполняю заказы быстро,и по хорошей цене.Буду рада сотрудничеству!!

#5Google Play
#15Facebook
#33Украинский язык
#50Русский язык
#85Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#837
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

martariri
Марта 
41 год
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Разместить в Facebook 50 комментариев
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Отличная работа.
Спасибо!очень приятно с вами сотрудничать!!!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на українській мові
Украинский языкНаписание обзоров
Все добре
Спасибо большое Вам!!!!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання
Спасибо и Вам!!!!приятно с Вами работать!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#555
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1592