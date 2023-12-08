Разместить в Facebook 20 комментариев

Необходимо разместить в группах 20 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, не взлом и т.п.).

Файл с площадками и примерами комментариев прилагается, на одной площадке можно оставлять больше одного комментария, в сумме должно получиться 20.