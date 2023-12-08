Разместить в Facebook 20 комментариев

$8
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка2 просмотра
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Необходимо разместить в группах 20 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, не взлом и т.п.).

Файл с площадками и примерами комментариев прилагается, на одной площадке можно оставлять больше одного комментария, в сумме должно получиться 20.

22 дня назад
martariri
Марта 
40 летКипр
2 месяца в сервисе
Была
16 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Lokotoskarina96
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
22 дня назад
$8
1 день
UAH
Всё супер.