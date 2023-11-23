Перелив трафіку з тік току у телеграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки22 просмотра
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Шукаю людей які будуть переливати трафік до телеграму з тік току. Тематика каналу: криптовалюта, інвестиції, трейдинг і аердропи. Потрібно щоб ви вміли монтувати відео і мали ідеї для них. ВАЖЛИВО оплата не фіксована, я буду плаити певну кількість відсотків від заробітку.

месяц назад
kopyshchyk
Роман 
18 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад