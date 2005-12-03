kopyshchyk

Сьогодні 22.12 о 8.30 буде контрольна з фізики і мені потрібна людина яка допоможе мені її написати. Потрібен спеціаліст який розуміє що пише, а не промто спише з інтернету. Теми: Звук. Джерела і приймачі звуку. ...