kopyshchyk

Сьогодні 22.12 о 8.30 буде контрольна з фізики і мені потрібна людина яка допоможе мені її написати. Потрібен спеціаліст який розуміє що пише, а не промто спише з інтернету. Теми: Звук. Джерела і приймачі звуку. ...
- $5Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаОткрыт11 дней назад
- $5
Сьогодні 21.12 о 9.25 буде контрольна робота з геометрії в основному по Теоремі синусів і косинусів. Потрібно не просто списати з інтернему, а портібна людина яка справді розбирається. Якщо цікавить пишіть у тгКонтрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт12 дней назад
Шукаю людей які будуть переливати трафік до телеграму з тік току. Тематика каналу: криптовалюта, інвестиції, трейдинг і аердропи. Потрібно щоб ви вміли монтувати відео і мали ідеї для них. ВАЖЛИВО оплата не фіксована, я буду ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
На попостійній основі у шкільний час вам потрібно бути готовим, що я скині вам тест, ви маєте встигнути виконати його за назначеним часом. Оплату пропонуйте самі.Контрольные, Задачи и Тесты13 заявокЗакрытмесяц назад
Вам потрібно виконати лабораторну роботу яка складається з двох завдань. 1. Виконати малюнок. Зробити позначення. 2. Охарактеризуйте, які функції виконують відділи мозку. ( Великі півкулі характеризувати не треба) Якщо цікавить то пишіть,я розповім деталі.Лабораторные работы3 заявкиЗакрытгод назад