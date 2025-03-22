SMM, VISUAL

Пропоную повне та часткове ведення сторінки instagram , створення та постинг сторіс і постів, розробку контент-плану, аналіз і корекцію стратегії, налаштування таргетованої реклами, аналіз ніші та цільової аудиторії, упаковку акаунта, розробку візуальної концепції та консультації.

Працюю на результат і створюю контент, який привертає увагу.

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