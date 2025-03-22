SMM, VISUAL
Пропоную повне та часткове ведення сторінки instagram , створення та постинг сторіс і постів, розробку контент-плану, аналіз і корекцію стратегії, налаштування таргетованої реклами, аналіз ніші та цільової аудиторії, упаковку акаунта, розробку візуальної концепції та консультації.
Працюю на результат і створюю контент, який привертає увагу.
Скоріше пиши мені ☺️
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $12от 4 дней
#206
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#1099