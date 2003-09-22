Качественное выполнение любой задачи

Выполняю любую работу в указанные сроки и гарантирую качественное исполнение!

Привыкла работать на совесть, поэтому перепроверяю выполненную работу по несколько раз, чтобы избавиться от всех ошибок. При этом всегда сдаю работу в указанные сроки, так как ценю ваше и своё время. Всегда прислушиваюсь к вашим пожеланиям, готова найти наилучшее решение задачи!

В совершенстве владею русским, украинским и английским. Также изучаю французский и корейский языки.

Имеется большой опыт в копирайтинге, рерайтинге, переводе текстов. Каждый день читаю и совершенствую свои навыки. Способна открыть второе дыхание даже в самом плохом тексте!