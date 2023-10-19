Asper32

Анна Asper32

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Перевод. Копирайтинг. Рерайтинг.

Добро пожаловать в мой аккаунт.

Меня зовут Анна.

Я владею такими языками, как:

-Украинский

-Русский

-Английский

-Польский

Смогу выполнить быстро и качественно переводы в пределах данных языков. В данный момент пишу книгу. Однако, это не будет мешать мне выполнять заказы в срок.

Копирайтинг. Есть хороший опыт в данной сфере.

Рерайтинг. Аналогично имеется опыт и качество.

Буду рада сотрудничеству. Давайте помогать друг другу в это время перемен и возможностей.

#41Русский язык
#50Английский язык
#63Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1216
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Відповідальний виконавець
Швидка співпраця. Рекомендую!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Задоволена співпрацею
Задоволена співпрацею
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Анна вже не вперше виконує завдання, всім задоволена.
Вчасно отримала оплату. Дякую.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Дякую за довіру.
Ответный отзыв