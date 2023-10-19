Перевод. Копирайтинг. Рерайтинг.

Добро пожаловать в мой аккаунт.

Меня зовут Анна.

Я владею такими языками, как:

-Украинский

-Русский

-Английский

-Польский

Смогу выполнить быстро и качественно переводы в пределах данных языков. В данный момент пишу книгу. Однако, это не будет мешать мне выполнять заказы в срок.

Копирайтинг. Есть хороший опыт в данной сфере.

Рерайтинг. Аналогично имеется опыт и качество.

Буду рада сотрудничеству. Давайте помогать друг другу в это время перемен и возможностей.