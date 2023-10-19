Перевод. Копирайтинг. Рерайтинг.
Добро пожаловать в мой аккаунт.
Меня зовут Анна.
Я владею такими языками, как:
-Украинский
-Русский
-Английский
-Польский
Смогу выполнить быстро и качественно переводы в пределах данных языков. В данный момент пишу книгу. Однако, это не будет мешать мне выполнять заказы в срок.
Копирайтинг. Есть хороший опыт в данной сфере.
Рерайтинг. Аналогично имеется опыт и качество.
Буду рада сотрудничеству. Давайте помогать друг другу в это время перемен и возможностей.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1216
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Відповідальний виконавець
Ответный отзыв
Швидка співпраця. Рекомендую!
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Задоволена співпрацею
Ответный отзыв
Задоволена співпрацею
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Анна вже не вперше виконує завдання, всім задоволена.
Ответный отзыв
Вчасно отримала оплату. Дякую.
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за довіру.