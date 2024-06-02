380667493536

Сергей 380667493536

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
готов к любой работе !!!!

много чего умею .Готов обучиться и уделять много времени работе так как имею основной график работы свободный .

Умею

  • преобразовывать текст в голос и наоборот

  • могу копирайтить

  • написание отзывов (занимаюсь лет 5-6)

  • могу преобразовать текст в голос на разных языках

  • переводить тексты

    всегда ответственно подхожу к работе и всегда положительно принимаю критику , внимательно изучаю материалы по которым нужно делать работу( отзывы , переводы, озвучка текстов)

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нет отзывов
$10/час
от $5от 3 дней
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