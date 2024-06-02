готов к любой работе !!!!
много чего умею .Готов обучиться и уделять много времени работе так как имею основной график работы свободный .
Умею
преобразовывать текст в голос и наоборот
могу копирайтить
написание отзывов (занимаюсь лет 5-6)
могу преобразовать текст в голос на разных языках
переводить тексты
всегда ответственно подхожу к работе и всегда положительно принимаю критику , внимательно изучаю материалы по которым нужно делать работу( отзывы , переводы, озвучка текстов)
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
от $5от 3 дней
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