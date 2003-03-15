Нужна быстрая и качественная работа ? Вам ко мне!
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия😊
Готова выполнять работу качественно и быстро. Знаю украинский , русский в идеале , а хорошо понимаю польский и английский 😃
Как человек очень ответственный и креативный , всегда помогу и сделаю работу быстро и хорошо 👍🏻
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1235
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання.