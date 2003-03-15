vanovnaaa

Анастасия vanovnaaa

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Нужна быстрая и качественная работа ? Вам ко мне!

Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия😊

Готова выполнять работу качественно и быстро. Знаю украинский , русский в идеале , а хорошо понимаю польский и английский 😃

Как человек очень ответственный и креативный , всегда помогу и сделаю работу быстро и хорошо 👍🏻

#80Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1235
рейтинг фрилансера
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0 из 5

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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання.