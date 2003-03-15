Нужна быстрая и качественная работа ? Вам ко мне!

Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия😊

Готова выполнять работу качественно и быстро. Знаю украинский , русский в идеале , а хорошо понимаю польский и английский 😃

Как человек очень ответственный и креативный , всегда помогу и сделаю работу быстро и хорошо 👍🏻