Корректор, копирайтер, редактор

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Предлагаю вам свои услуги по редактуре/корректуре и написанию текстов.

У меня высшее образование: закончила факультет журналистики УрФУ в 2014 году. Работала журналистом в деловом издании "Эксперт-Урал" 1,5 года. Писала информационные заметки и аналитические статьи о промышленности.

1 год сотрудничала с блогером, писала за него тексты на сайт о здоровом образе жизни, похудении, диетах, тренировках, красоте, рецептах диетических блюд и т. д. Есть примеры работ (могу скинуть в личку).

С 2017 года работаю корректором в типографии (вычитываю тексты, исправляю ошибки, в том числе стилистические, делаю сборку макетов и т. д.). На данный момент нахожусь в декретном отпуске.

8 месяцев удаленно работала корректором: вычитывала тексты, проверяла статью на соответствие ТЗ, уникальность, наличие всех ключей, академическую тошнотность и т. д.

Также имею опыт работы редактором. В мои обязанности входили: поиск и общение с копирайтерами, размещение ТЗ на биржу WorkHard, проверка и принятие готовых статей, размещение их на сайт.

Есть навыки написания продающих текстов для рассылок, лендинга.

Отдаюсь работе на 100%. Всегда на связи. Готова на долгосрочное сотрудничество.