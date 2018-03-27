Добрый день! Необходимо линейку модулей корпусной мебели отрисовать в Базис мебельщик Для производственных нужд (закупка материалафурнитуры, раскрой, смета заказа) Используемая фурнитура hettich (петли, минификсы, рафиксы, направляющие push ...
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- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $16
Доброго дня! >> Задача: Есть потребность в качественно составленном тексте для КП (Начало и концовка) >> Что нужно: Копирайт, сделать текст деловым и современным. >> Что есть: ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно составить текст продающего объявления для Авито (объявление будет максимально проинвестировано для топа) Что необходимо учесть - Заголовок: как можно больше полезной информации, выделить преимущества - Текст: читабельный ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Ищу толкового исполнителя для создания сайта-лендинга с дополнительными страницами, альбомами и прочими фишками) Я уже имел опыт работы с компанией по разработке и продвижению сайтов, но все закончилось не успев ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад