primetlc

Алексей primetlc

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Технолог корпусной мебели Базис Мебельщик

    Добрый день!  Необходимо линейку модулей корпусной мебели отрисовать в Базис мебельщик  Для производственных нужд (закупка материалафурнитуры, раскрой, смета заказа)  Используемая фурнитура   hettich (петли, минификсы, рафиксы, направляющие push ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Грамотно обработать текст

    $16

    Доброго дня!  &gt;&gt; Задача:  Есть потребность в качественно составленном тексте для КП (Начало и концовка)  &gt;&gt; Что нужно:  Копирайт, сделать текст деловым и современным.  &gt;&gt; Что есть:  ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить продающее объявление

    Здравствуйте!  Нужно составить текст продающего объявления для Авито (объявление будет максимально проинвестировано для топа)  Что необходимо учесть  - Заголовок: как можно больше полезной информации, выделить преимущества  - Текст: читабельный ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт

    Здравствуйте!  Ищу толкового исполнителя для создания сайта-лендинга с дополнительными страницами, альбомами и прочими фишками)  Я уже имел опыт работы с компанией по разработке и продвижению сайтов, но все закончилось не успев ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад