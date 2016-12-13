Создать отчет в 1С

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Необходимо создать отчет в БИТ.ЛИС (решение создано на базе бухгалтерии)

Жду цену и сроки, а так же, что требуется для составления отчета.

8 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров