Специалист по 1С

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

Здравствуйте. 

Нам нужен специалист который доработает нашу 1С систему, а также поддержка в дальнейшем и построение отчетов. 

Детальнее при звонке в скайпе. 

8 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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