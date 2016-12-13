Добрый день. Нужно установить и настроить 1С CRM 3.0 для наших нужд исходя из специфики работы. Сфера: продажа недвижимости Опыт работы с 1С обязателен. От вас требуется огласить сроки и стоимость работы. ...
Специалист по 1С
Здравствуйте.
Нам нужен специалист который доработает нашу 1С систему, а также поддержка в дальнейшем и построение отчетов.
Детальнее при звонке в скайпе.
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