1С CRM 3.0 Установить и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Добрый день.

Нужно установить и настроить 1С CRM 3.0 для наших нужд исходя из специфики работы.

Сфера: продажа недвижимости

Опыт работы с 1С обязателен.

От вас требуется огласить сроки и стоимость работы.

Дополнительную информацию предоставлю по запросу.

8 лет назад
Bottrop
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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