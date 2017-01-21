Поменять организацию в сам описном модуле, который автоматически делает поступление задним числом
Консультация по 1С УНФ для Украины на базе Предприятие 8.3.
Нужна скайп консультация по пользованию программой. В разрезе управленческого учета. Т.е. правильное разнесение затрат, учет продаж, продукции состоящей из нескольких частей и т.д. в нашем конкретном случае. Именно управленческий учет. Бухгалтерия не нужна.
Консультация займет скорее всего 1 час времени.
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