Консультация по 1С УНФ для Украины на базе Предприятие 8.3.

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка167 просмотров

Нужна скайп консультация по пользованию программой. В разрезе управленческого учета. Т.е. правильное разнесение затрат, учет продаж, продукции состоящей из нескольких частей и т.д.  в нашем конкретном случае. Именно управленческий учет. Бухгалтерия не нужна.

Консультация займет скорее всего 1 час времени. 

8 лет назад
guest_14849918115734
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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