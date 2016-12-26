Выгрузить данные из ТиС 7.7, УТ 10.3, БП 7.7 в БП 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка253 просмотра

нужно слить товарные документы: полгода из ТиС 7.7 и полгода из УТ 10.3 и кассу из БП 7.7 в БП 3.0

Данные придется сливать ни как есть, нужно будет оперативно корректировать правила обмена в соответсвии с обратной связью, которую будет давть бухгалтерия после проверок выгрузки.

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8 лет назад
stasiva
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7 лет назад
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