Выгрузить данные из ТиС 7.7, УТ 10.3, БП 7.7 в БП 3.0

нужно слить товарные документы: полгода из ТиС 7.7 и полгода из УТ 10.3 и кассу из БП 7.7 в БП 3.0

Данные придется сливать ни как есть, нужно будет оперативно корректировать правила обмена в соответсвии с обратной связью, которую будет давть бухгалтерия после проверок выгрузки.

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