Партионный учет в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)

Добрый день. Мне нужна помощь в решении проблемы с партионным учетом (1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.

Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2011 (1.2.1.3))

В отчете Ведомость по партиям товаров на складах не логично берутся с/с при перемещении и реализации товаров. Соответственно не верно получаю отчет по валовой прибыли.

Нужно разобраться в чем проблема и устранить ее.