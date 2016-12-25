Партионный учет в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок213 просмотров

Добрый день. Мне нужна помощь в решении проблемы с партионным учетом (1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. 

Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2011 (1.2.1.3))

В отчете Ведомость по партиям товаров на складах не логично берутся с/с при перемещении и реализации товаров. Соответственно не верно получаю отчет по валовой прибыли.

Нужно разобраться в чем проблема и устранить ее.

8 лет назад
Demianna
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров