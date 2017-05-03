Требуется настроить перенос товаров в 1С 2,8

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен7 заявок230 просмотров

Поменять организацию в сам описном модуле, который автоматически делает поступление задним числом

8 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$40
2 дня
Работу не сделали так как возникли определённые сложности, не по вине исполнителя
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
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