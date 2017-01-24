Настройка 1с 8 Лесозавод

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужно настроить технологические карты и т.п.  под наши задачи в конфигурации 1с 8.3 Лесозавод (УПП).  

Фриланс, оплата по договоренности.

8 лет назад
brazer
Талько 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров