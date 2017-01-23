Обработчик выгрузки документов из 1С77 в Личный кабинет

Необходимо сделать обработчик, который по нажатию кнопки в 1с будет выгружать первичные бухгалтерские документы из 1с7.7. и в личный кабинет пользователя на html.

ТЗ готово, краткая выдержка из ТЗ:

Предполагается, что обработка будет выполняться в 2 этапа

1. Обработка «на стороне» 1С, которая будет формировать данные в виде

файлов в определенной папке. Обработка будет запускаться

администраторами (операторами).

2. Доработка раздела личного кабинета пользователя:

- создание раздела личного кабинета «Бухгалтерские документы»

- Синхронизация раздела «Бухгалтерские документы» и папки с файлами первичной документации.

- визуальное представление бухгалтерских документов в виде таблицы в личном кабинете.

Способ реализации – либо в виде 2 скриптов (1с и php), либо иначе, на усмотрение разработчика.