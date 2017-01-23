Переход с 1С 7.7 ТС на 1С 8.3 11 ТС

Добрый день!

Нужна комплексная помощь по переходу с 1С 7.7 ТС на 1С 8.3 11 ТС (Лицензия!).

Общее примерное описание работ:

1. Перенос номенклатуры, контрагентов, типов цен и иерархии.

2. Настройка отчетов и обработчиков автоматической подгрузки заказов из xls.

3. Первичная поддержка и консультации.

Прошу сразу указывать ориентировочные цены, портфолио или примеры работ.

Более детально обсуждение будет вестись с выбранным кандидатом.

С нашей стороны могут быть выделены помощники для емкой не сложной рутинной механической работы.

При благополучном завершении данной работы возможно сотрудничество по другим этапам:

1. Синхронизация 1С с CRM

2. Синхронизация 1С с VMS

3. Синхронизация с сайтом

4. Импорт \ экспорт данных в другие 1С

А так же разовые работы по удобству взаимодействия с 1С (Постоянная текучка).