Поменять организацию в сам описном модуле, который автоматически делает поступление задним числом
Переход с 1С 7.7 ТС на 1С 8.3 11 ТС
Добрый день!
Нужна комплексная помощь по переходу с 1С 7.7 ТС на 1С 8.3 11 ТС (Лицензия!).
Общее примерное описание работ:
1. Перенос номенклатуры, контрагентов, типов цен и иерархии.
2. Настройка отчетов и обработчиков автоматической подгрузки заказов из xls.
3. Первичная поддержка и консультации.
Прошу сразу указывать ориентировочные цены, портфолио или примеры работ.
Более детально обсуждение будет вестись с выбранным кандидатом.
С нашей стороны могут быть выделены помощники для емкой не сложной рутинной механической работы.
При благополучном завершении данной работы возможно сотрудничество по другим этапам:
1. Синхронизация 1С с CRM
2. Синхронизация 1С с VMS
3. Синхронизация с сайтом
4. Импорт \ экспорт данных в другие 1С
А так же разовые работы по удобству взаимодействия с 1С (Постоянная текучка).
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