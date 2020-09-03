Добрый день! Прошу оформить фотозону (будет 2 баннера каждый размером 2х2 метра) Уже есть предварительный формат (прикрепил к сообщению) Каждый баннер будет условно разделён на 2 части: изображение солдата в камуфляже и с оружием (3/4 баннера) и зона ...