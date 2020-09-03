Добрый день! Нужно сделать макеты сертификатов в общем стиле компании (ориентируемся по Инстаграмму, группе в ВК, сайту) Сертификаты будут двухсторонние: Лицевая сторона - изображение, надпись «Подарочный сертификат на игру для … человек», логотип Линия Огня Обратная сторона - описание ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Прошу оформить фотозону (будет 2 баннера каждый размером 2х2 метра) Уже есть предварительный формат (прикрепил к сообщению) Каждый баннер будет условно разделён на 2 части: изображение солдата в камуфляже и с оружием (3/4 баннера) и зона ...Баннеры1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Прошу оформить фотозону (будет 2 баннера каждый размером 2х2 метра) Уже есть предварительный формат (прикрепил к сообщению) Каждый баннер будет условно разделён на 2 части: изображение солдата в камуфляже и с оружием (3/4 баннера) и зона ...Баннерынет заявокЗакрыт2 года назад
Подготовить коммерческое предложение (формат презентации) для рассылки по организациям. С учётом уже имеющихся наработок в части дизайна (сайт, ознакомительная презентация, группа ВК). Презентация будет состоять из 7 слайдов. Более подробное ТЗ в прикреплённом файле.Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно подготовить дизайн для карточки предприятия в 2Gis (баннер 2000х1000 в 3-х различных вариантах - будем периодически его менять) А также 6 тематических картинок для создания групп товаров в ВК Оформление нужно вписать в уже имеющийся стиль ...Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать прототип в Axure или Figma. Для того чтобы было понятно какое кол-во страниц с какой информацией будут страницы. Для будущего упрощения работы дизайнера и разработчиков. Список фич (функционала) описан в пользовательских историях: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9LHgsOovJiaHeghnXpIvSvejSnGC_VsBT9kdfZI4m8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9LHgsOovJiaHeghnXpIvSvejSnGC_VsBT9kdfZI4m8/edit?usp=sharing[/url]Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад