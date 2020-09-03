Sergey75

Сергей Sergey75

 
33 годаРоссия/Чита
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать новый дизайн для подарочных сертификатов

    Добрый день! Нужно сделать макеты сертификатов в общем стиле компании (ориентируемся по Инстаграмму, группе в ВК, сайту) Сертификаты будут двухсторонние: Лицевая сторона - изображение, надпись «Подарочный сертификат на игру для … человек», логотип Линия Огня Обратная сторона - описание ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Оформление фотозоны

    Добрый день! Прошу оформить фотозону (будет 2 баннера каждый размером 2х2 метра) Уже есть предварительный формат (прикрепил к сообщению) Каждый баннер будет условно разделён на 2 части: изображение солдата в камуфляже и с оружием (3/4 баннера) и зона ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Оформление фотозоны

    Добрый день! Прошу оформить фотозону (будет 2 баннера каждый размером 2х2 метра) Уже есть предварительный формат (прикрепил к сообщению) Каждый баннер будет условно разделён на 2 части: изображение солдата в камуфляже и с оружием (3/4 баннера) и зона ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовка презентации

    Подготовить коммерческое предложение (формат презентации) для рассылки по организациям. С учётом уже имеющихся наработок в части дизайна (сайт, ознакомительная презентация, группа ВК). Презентация будет состоять из 7 слайдов. Более подробное ТЗ в прикреплённом файле.

    Дизайн сайта
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн баннеров

    Нужно подготовить дизайн для карточки предприятия в 2Gis (баннер 2000х1000 в 3-х различных вариантах - будем периодически его менять) А также 6 тематических картинок для создания групп товаров в ВК Оформление нужно вписать в уже имеющийся стиль ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка прототипа по Пользовательским историям

    Необходимо разработать прототип в Axure или Figma. Для того чтобы было понятно какое кол-во страниц с какой информацией будут страницы. Для будущего упрощения работы дизайнера и разработчиков. Список фич (функционала) описан в пользовательских историях: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9LHgsOovJiaHeghnXpIvSvejSnGC_VsBT9kdfZI4m8/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9LHgsOovJiaHeghnXpIvSvejSnGC_VsBT9kdfZI4m8/edit?usp=sharing[/url]

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Разработать новый дизайн для подарочных сертификатов
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Работа выполнена качественно и в срок, оперативная обратная связь и доработка макетов. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$80
10 баллов
3 года назад
Подготовка презентации
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Евгений отлично справился с работой, внимательно учёл все пожелания и оперативно произвел корректировки. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн баннеров
Сергей отличный заказчик! Было предоставлено развернутое ТЗ. Оперативная связь и своевременная оплата. Большое удовольствие работать с такими людьми!
Были крайне сжатые сроки по заказу и Анастасия выполнила всё точно в срок! Все мои корректировки и пожелания были отработаны в режиме он-лайн, отличное качество работы и взаимодействия с заказчиком!
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$780
10 баллов
3 года назад
Разработка прототипа по Пользовательским историям
Получилось очень синхронно поработать. Сергей всегдя готов созвонится, обсудить возникшие вопросы онлайн. Работа прошла гладко, в итоге отличный результат. Если хотите сделать что-то годное, то с Сергеем все пройдет именно так как нужно!
Качественная разработка прототипа сайта Исполнитель давал развернутую консультацию по вопросам, предлагал идеи в части повышения функциональности сайта с учётом технических особенностей реализации Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв